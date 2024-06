Soccorsi sulla Sp60 questa mattina, sabato 1 giugno. L'intervento del 118 è scattato intorno alle 9.20 dopo che un automobilista, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della vettura che è finita ribaltata lungo la carreggiata.

Si ribalta con l'auto sulla provinciale, soccorso un 30enne

L'incidente è avvenuto in territorio di Villasanta, sulla strada provinciale che dalla bergamina di Arcore conduce al viale delle Industrie di Monza. L'automobilista avrebbe fatto tutto da solo e la vettura si è capovolta a circa 500 metri dalla rotonda dell'Esselunga, in direzione Monza.

Sul posto per prestare le prime cure al 30enne è supraggiunta l'ambulanza della Croce rossa locale in codice giallo: dopo i primi accertamenti medici sul posto l'uomo è stato caricato sull'autolettiga e trasportato in ospedale in codice verde per i dovuti controlli. Oltre ai soccorsi sulla Sp60 sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale di Villasanta e i Carabinieri.