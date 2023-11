Si ribalta da solo con l'auto: 42enne in gravissime condizioni

Ha perso il controllo della propria auto, ribaltandosi più volte da solo prima di essere soccorso in gravissime condizioni. E' accaduto nella serata di ieri, martedì 21 novembre, a Usmate Velate.

L'incidente a Usmate Velate

L'allarme è scattato poco dopo le 22.30 in viale Rimembranze, lungo la strada che porta verso Lomagna. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che il guidatore, un uomo di 42 anni residente ad Agrate, abbia perso il controllo della macchina in curva, prima di ribaltarsi più volta su se stessa. Non sembra che altri veicoli siano stati coinvolti nel terribile incidente.

Condizioni gravissime

Sul posto sono sopraggiunte immediatamente un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. L'uomo è stato ritrovato in condizioni gravissime e in stato di incoscienza. Dopo le prime urgenti cure sul posto, è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano: il quadro clinico resta disperato. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Il veicolo è stato successivamente rimosso dai mezzi del soccorso stradale "Lanzanova".