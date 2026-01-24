Si ribalta in auto, ventenne soccorso dai pompieri

Il sinistro si è verificato lungo via Della Misericordia. Il giovane è stato trasportato per accertamenti in ospedale al San Gerardo di Monza

Attimi di paura a Biassono, dove un giovane di 21 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto che stava guidando si è ribaltata mentre percorreva un tratto di via Della Misericordia. La richiesta di soccorsi alla Centrale del 112 è scattata attorno alle 5,30 di oggi, sabato 24 gennaio.

Trasportato in ospedale a Monza

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, che hanno messo in sicurezza il veicolo e assistito poi alle operazioni di soccorso.

Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario della Croce Verde di Lissone intervenuto sul posto in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi.

Completamente distrutta invece l’automobile. La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Monza, che hanno provveduto ai rilievi.

Il giovane è stato trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza per accertamenti in codice verde.