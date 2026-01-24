Si ribalta in auto, ventenne soccorso dai pompieri

Attimi di paura a Biassono, dove un giovane di 21 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale.
Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto che stava guidando si è ribaltata mentre percorreva un tratto di via Della Misericordia. La richiesta di soccorsi alla Centrale del 112 è scattata attorno alle 5,30 di oggi, sabato 24 gennaio.
Trasportato in ospedale a Monza
Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza, che hanno messo in sicurezza il veicolo e assistito poi alle operazioni di soccorso.
Il conducente è stato affidato alle cure del personale sanitario della Croce Verde di Lissone intervenuto sul posto in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi.
Completamente distrutta invece l’automobile. La dinamica del sinistro è al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Monza, che hanno provveduto ai rilievi.
Il giovane è stato trasportato in ospedale al San Gerardo di Monza per accertamenti in codice verde.