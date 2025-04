Non ce l'ha fatta la 49enne rimasta coinvolta eri sera, domenica 6 aprile, in un incidente sulla Statale 36, in direzione Milano.

Si ribalta più volte con l'auto sulla Statale 36, morta una 49enne

Il sinistro, in base ai primi accertamenti, ha coinvolto il solo veicolo della 49enne. La donna, intorno alle 22.50 transitava lungo la Valassina quando, all'altezza del tratto Giussano - Verano Paina, il veicolo da lei condotto si è ribaltato più volte. Le cause dell'incidente sono ancora da chiaire con esattezza.

Purtroppo la 49enne è stata sbalzata fuori dal veicolo ed è deceduta.

Sul posto sono intervenute ambulanza, automedica, due mnmezzi dei Vigili del fuoco del distaccamento di Seregno e gli agenti della Polstrada di Milano per i rilievi che saranno utili a chiarire la dinamica del gravissimo incidente.