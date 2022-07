Si ribalta un mezzo da lavoro in un cantiere accanto alla ferrovia: ritardi per il Besanino

Qualche ritardo alla circolazione del Besanino nella giornata di ieri, giovedì 7 luglio, a causa di un incidente in una proprietà privata nella zona di Triuggio, accanto alla ferrovia.

Si ribalta un mezzo da lavoro in un cantiere accanto alla ferrovia

Secondo quanto è stato possibile accertare nel pomeriggio di ieri un sollevatore telescopico che stava lavorando alla ristrutturazione di una proprietà privata posta al confine con la ferrovia, all'altezza della stazione di Triuggio-Ponte Albiate, si è ribaltato.

Il manovratore, in base ad una prima ricostruzione, stava lavorando in un tratto in pendenza e il mezzo a un certo punto si è ribaltato su un lato. Nessun ferito fortunatamente: l'uomo alla guida del mezzo è riuscito ad uscire autonomamente dall'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri, i tecnici Rfi e i funzionari. A causa dell'incidente la circolazione del Besanino ha subito qualche rallentamento.