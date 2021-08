Si rifiuta di fare sesso e lui la accoltella, denunciato un 35enne

Si rifiuta di avere un rapporto sessuale e lui la accoltella, denunciato un 35enne di Lentate sul Seveso.

Accoltella una donna e la lascia in una pozza di sangue, denunciato 35enne

Al termine di una spedita attività d’indagine i Carabinieri della Compagnia di Seregno hanno denunciato un 35enne di Lentate, celibe, disoccupato, con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio, affetto da disturbi psicologici, che nei giorni scorsi aveva colpito con numerose coltellate una donna poco più giovane causandole un trauma cranico e numerose ferite al corpo e agli arti. L’uomo, che subito dopo l’aggressione aveva lasciato la donna lungo la strada, riversa a terra in una pozza di sangue, è stato rintracciato presso la propria abitazione ancora in possesso dell’arma bianca con tracce ematiche riconducibili all'accaduto.

La ragazza si era rifiutata di avere un rapporto sessuale con lui

Il motivo dell'aggressione sarebbe riconducibile a una lite scaturita in seguito al rifiuto di un rapporto sessuale da parte della vittima con la quale l'indagato aveva trascorso la serata. Quella sera l’uomo sarebbe dapprima andato a casa e poi, dopo qualche ora, nel cuore della notte, colmo di rabbia sarebbe tornato dalla donna per colpirla.

Denunciato dai Carabinieri

Il 35enne, denunciato dai Carabinieri, è stato ospedalizzato in Psichiatria per gli accertamenti e le cure del caso.