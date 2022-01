Giussano

Il 23enne è stato sorpreso a Giussano alla guida dell'auto intestata al padre. Guidava con in mano un bicchiere di superalcolico.

Percorreva a tutta velocità le vie del centro di Giussano, il giovane 23 enne che, nel fine settimana, è stato sorpreso dai Carabinieri di Giussano alla guida di una Skoda intestata al padre.

Si rifiuta di sottoporsi all'alcoltest, giovane denunciato dai carabinieri

L’autovettura con a bordo tre giovani e subito fermata, ha immediatamente insospettito i Carabinieri della Compagnia di Seregno - i cui controlli sono stati intensificati soprattutto nel fine settimana ed in orario notturno per verificare le condizioni dei guidatori legate all’abuso di bevande alcoliche - in quanto il conducente aveva tra le mani un bicchiere contenente superalcolici.

Inoltre all’interno del cruscotto era presente una bottiglia di vodka semivuota. Al giovane conducente, già noto alle forze dell’ordine, è stato chiesto invano di volersi sottoporre all’accertamento con etilometro, un’aggravante che non lo agevolerà nell’eventuale restituzione del documento di guida subito ritirato e trasmesso alla Prefettura di Monza.