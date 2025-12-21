Si rompe un tubo dell’acqua e un uomo viene inghiottito in una voragine nel terreno: miracolato

Ha rischiato di morire inghiottito dal terreno che è franato letteralmente sotto i suoi piedi, trascinandolo in una voragine di 4 metri. Ha dell’incredibile l’incidente accaduto poco prima delle 13 di doggi, domenica 21 dicembre 2025, a Lesmo, in via Papa Giovanni XXIII, nella frazione di California.

Cosa è successo

Le squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza sono prontamente intervenute per soccorrere un uomo, residente in zona. Quest’ultimo, a seguito della rottura di una tubazione idrica sotterranea, (la forza dell’acqua ha progressivamente asportato il terreno sottostante, determinando un indebolimento della superficie) è stato inghiottito dal terreno.

Al transito della persona, il suolo ha ceduto sotto il peso della stessa, causando la formazione di una voragine all’interno della quale la persona è precipitata, raggiungendo una profondità stimata di circa 3–4 metri.

Sul posto sono intervenute due APS dei distaccamenti di Lissone e Vimercate, unitamente a un’autoscala e al carro SAF (Speleo Alpino Fluviale) provenienti dalla Sede centrale di Monza.

I soccorsi tempestivi

Le operazioni di soccorso sono state condotte con la massima tempestività, considerata la continua instabilità del terreno.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto al recupero della persona e alla contestuale messa in sicurezza dello scenario operativo. La persona è stata successivamente valutata sul posto dal personale AREU, senza necessità di trasporto presso strutture ospedaliere. Erano presenti anche i carabinieri oltre al sindaco di Lesmo Sara Dossola e agli assessori Federico Mistò e Valentina Labia. Con loro anche i tecnici di Brianzacque prontamente intervenuti per capire cosa fosse accaduto.

Sono attualmente in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, con il supporto del personale di Brianza Acqua.