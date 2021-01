Si rompe un tubo, negozi allagati. Oltre alla beffa, il danno. Una nuova versione del detto che ben si addice alla sorte toccata ad un paio di attività commerciali finite sott’acqua nella mattinata di oggi, sabato, a Vimercate. Oltre alla beffa delle limitazioni alle aperture imposte dall’emergenza Covid, si è aggiunto anche il danno dell’allagamento, con ingenti ulteriori spese.

Danni ingenti

Sono ancora da quantificare, ma sono sicuramente ingenti i danni subito dal bar-panificio-pasticceria “Dolci Sapori” e dal vicino showroom di mobili “Design factory” di largo Europa, a Vimercate.

Si è rotto un tubo dell’antincendio

La colpa però non è della pioggia o delle abbondanti nevicate, ma di un tubo dell’impianto antincendio degli uffici dell’Agenzia delle Entrate che si trovano al primo piano dello stabile di largo Europa, proprio sopra i negozi. Il tubo è saltato causando un’abbondante fuoriuscita d’acqua che da metà mattina ha prima riempito la soletta, poi i controsoffitti e infine è finita, a cascate, nei due negozi.

I proprietari hanno cercato di limitare i danni, raccogliendo l’acqua in grossi secchi e spostando per quanto possibile gli arredi, i prodotti in vendita, i macchinari e altri oggetti di valore.

In tarda mattinata sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco che hanno raggiunto gli uffici al primo piano e hanno arrestato la fuoriuscita d’acqua.

Ora non resta che fare la conta dei danni.

Guarda la gallery

Torna alla home.