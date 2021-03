Si rompe un tubo, si allaga il cinema

Il tubo ha ceduto all’improvviso e due locali del cinema sono andati letteralmente sott’acqua

Cinema sott’acqua

L’intervento del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza è scattato nella tarda mattinata di oggi, venerdì, a Besana Brianza. Intorno alle 12.30 è scattato l’allarme in piazza don Pietro Cuzzi, al cine teatro Edelweiss, dove si era verificata la rottura di una tubazione principale della rete idrica antincendio: una rottura che ha provocato la fuoriuscita di una ingente quantità d’acqua in due locali sotterranei, allagati sino all’altezza di un metro e mezzo. Sono intervenuti l’Aps di Seregno e la motopompa di Lissone, oltre ai tecnici di Brianzacque, che sono stati impegnati per circa quattro ore.