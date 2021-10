Si schianta con la bici, grave ragazzino

Carnate

L'incidente nel tardo pomeriggio di oggi; il giovane è finito contro un'auto in sosta.

Sono gravi le condizioni di un ragazzino di 13 anni che nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 29 ottobre, si è schiantato con la sua bicicletta contro un'auto in sosta.

A Carnate

E' accaduto attorno alle 18 a Carnate, lungo via Galilei. Secondo quando ricostruito dagli agenti della Polizia locale, intervenuti sul posto, il 13enne, residente in paese, stava viaggiando in sella alla sua bicicletta dalla piazza della chiesa verso la zona del mercato. Con lui, sulla bici, anche un coetaneo che fortunatamente non ha riportato ferite.

Ha perso il controllo lungo una discesa

Il 13enne ha preso velocità lungo una ciclabile in discesa. Ha quindi perso il controllo del mezzo e si è andato a schiantare a tutta velocità contro un'auto in sosta.

Condizioni serie

Le sue condizioni sono apparse subito serie. Sul posto, oltre agli agenti della Locale, si è portata un'ambulanza di Avps Vimercate. I sanitari hanno prestato le prime cure sul posto e poi, caricato il 13enne sul mezzo di soccorso, sono ripartiti alla volta dell'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso. Nell'impatto il ragazzino avrebbe riportato diversi traumi. Illeso, come detto, l'amico che era con lui.