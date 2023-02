Si schianta con la Bmw nuova di zecca contro la recinzione di una villa

E’ piombato a tutta velocità con una "Bmw" nuova di pacca, in piena notte, nel giardino di una villa sfondando la recinzione. Poi è sceso dall’auto, l’ha chiusa e se ne è andato.

Singolare incidente quello accaduto la notte scorsa, tra giovedì 9 e venerdì 10 febbraio, a Vimercate, in via Fermi, all’altezza della rotonda con via Trieste e via Cremagnani.

Si è schiantato contro la recinzione

E’ accaduto poco dopo le 3. Secondo quando ricostruito dai carabinieri, l’auto, con targa straniera, proveniva da via Cremagnani diretta verso via Fermi. Viaggiava con ogni probabilità ad alta velocità. Il conducente ha di fatto attraversato la rotatoria finendo la sua corsa contro la recinzione del giardino dell’abitazione (che ospita anche un bed & breakfast). A terra nessun segno di frenata.

Dopo l'incidente si è allontanato

A dare l’allarme sono stati alcuni passanti. Quando però, poco dopo, sul posto si sono portate un’ambulanza di Avps Vimercate e una pattuglia dei Carabinieri del conducente non c’era più alcuna traccia.

Rintracciato il proprietario, danni ingenti

L’auto era regolarmente chiusa a chiave ma non più marciante. Dalla targa i militari sono riusciti a risalire velocemente al proprietario, di origine straniera. Non è chiaro perché si sia allontanato senza allertare i soccorsi e le forze dell'ordine, tantomeno il proprietario della casa. Ingenti i danni alla cancellata.