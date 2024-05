Si schianta con l'auto contro un albero, 37enne in gravi condizioni

Si schianta con l'auto contro un albero: sono ore di apprensione per un 37enne soccorso in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 26 maggio, lungo la Sp2 nel territorio di Busnago.

Si schianta con l'auto contro un albero

L'allarme è scattato poco prima della 18. Per ragioni ancora da chiarire, il 37enne che si trovava alla guida della propria auto ne ha perso il controllo, finendo contro un albero che si trovava a lato della carreggiata. Immediatamente è scattata la chiamata ai soccorsi, intervenuti tempestivamente. Sul posto, oltre all'ambulanza e all'automedica, anche l'elisoccorso decollato da Milano.

Ferito in gravi condizioni

Viste le gravi condizioni, l'uomo è stato trasportato in codice rosso e a bordo dell'elicottero all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul luogo dell'incidente si è portata anche una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza e l'autopompa da Vimercate per soccorrere il ferito e per garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza.