Si schianta con l'auto contro una cabina elettrica provocando un incendio: miracolata

Un impatto violento che inizialmente ha fatto temere il peggio per una giovane 27enne quello avvenuto ieri sera, venerdì 2 febbraio 2024, poco prima delle 23 nella zona industriale di Aicurzio, in via per Cascina Restelli.

La 27enne, mentre si trovava al volante del suo mezzo, una Volkswagen Scirocco, ha perso il controllo della sua auto e, forse anche a causa dell'asfalto ghiacciato, è andata a sbattere contro la cabina elettrica che si trova sul ciglio della strada, in prossimità di una curva. L'impatto è stato tremendo tant'è che è scoppiato un incendio ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del comando di Monza (era presente l'autopompa di Vimercate) per spegnere il rogo e rimettere la zona in sicurezza.

Gran parte della vettura è stata letteralmente divorata dalle fiamme divampate a causa dell'impatto con la cabina di distribuzione dell'energia elettrica che serve molte aziende del circondario.

Sul posto è arrivata anche una ambulanza in codice rosso. Fortunatamente la giovane coinvolta nel sinistro ha rimediato solamente qualche livido e non è stato necessario il suo trasporto in Pronto Soccorso per accertamenti.

Gran parte del paese senza corrente

A causa dell'impatto con l'automobile la cabina elettrica di via per Cascina Restelli è rimasta danneggiata a tal punto che alcune abitazioni di Aicurzio sono rimaste al buio a causa di un blackout per una manciata di minuti.