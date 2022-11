Si schianta sulla rotatoria, dopo una serata troppo alcolica...

Un giovane residente in città è finito sulla rotatoria di via Prealpi, questa mattina, rientrando da una serata un po' troppo alcolica con gli amici.

L'incidente alle 5 del mattino

Stamattina, attorno alle 5, a Giussano, all’incrocio tra via Prealpi e via nuova Vallassina, vicino al centro commerciale Gran Giussano, un 23enne residente in città, ha perso il controllo della sua auto, probabilmente a causa dell’alta velocità, e si è schiantato sulla rotatoria.

L'impatto sulla rotatoria

Con la sua Opel Corsa è infatti andato ad impattare contro la grande rotonda che regola l’intersezione, terminando la corsa proprio sull’erba. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri del radiomobile di Seregno.

Il test con l'etilometro

I militari della pattuglia, dopo essersi sincerarti delle condizioni del ragazzo - che fortunatamente era illeso - e dopo aver messo in sicurezza la strada, hanno sottoposto il 23enne all’alcol test rilevando un tasso alcolemico di 0,65 g/l in ragione del quale lo stesso è stato sanzionato amministrativamente con contestuale ritiro della patente di guida.