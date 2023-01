Pauroso incidente a Nova Milanese: due 29enni si schiantano contro un palo per evitare un cane, poi l'auto prende fuoco. Sul posto si sono precipitati i Vigili del Fuoco, i soccorritori della Croce rossa di Desio e i Carabinieri.

Pauroso incidente a Nova, auto prende fuoco

Ieri sera, venerdì 27 gennaio, in via Galvani, al confine con Muggiò, intorno alle 23 una Peugeot è uscita di strada. A quanto risulta da una prima ricostruzione il conducente ha sterzato per evitare un cane. In seguito alla manovra la vettura ha impattato prima contro un palo della luce, poi è rimbalzata di nuovo in strada prendendo fuoco. Giallo il codice con cui è stato attivato l'intervento dei soccorritori che si sono portati immediatamente sul posto.

A bordo due 29enni

Oltre ai sanitari della Croce rossa di Desio, in via Galvani sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco di Desio e i Carabinieri, a cui sono toccati i rilievi e la ricostruzione di quanto accaduto. A bordo della vettura si trovavano due 29enni che fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze in seguito all'incidente. In base alle notizie diffuse per loro non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Distrutta l'auto, rimasta al centro della carreggiata. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi.