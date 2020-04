Si schiantano in auto contro una recinzione, poi scappano a piedi FOTO

Si schiantano in auto contro la recinzione di una casa, poi scappano a piedi. E’ successo oggi, mercoledì 22 aprile 2020, a Barlassina.

Si schiantano contro un muro in via Longoni a Barlassina

L’impatto è avvenuto intorno alle 11.30 in via Longoni, in corrispondenza del civico 46. In base a quanto è stato possibile ricostruire, una Golf con a bordo due uomini stava percorrendo il lungo rettilineo verso Cogliate quando, forse per l’eccessiva velocità (ma sono ancora in corso accertamenti), è andata a finire prima sul marciapiede e poi contro il muretto della recinzione di una casa. A seguito dell’urto sono scoppiati entrambi gli air-bag.

I due occupanti sono fuggiti a piedi

Il proprietario dell’abitazione, accortosi dell’incidente, è uscito a prestare soccorso ai due uomini, che però gli avrebbero detto di non aver bisogno di aiuto per poi allontanarsi a piedi verso Cogliate.

Sul posto la Polizia Locale

Sul posto sono prontamente accorsi gli agenti della Polizia Locale di Barlassina, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Indagini in corso anche per capire il motivo per cui i due si siano allontanati abbandonando l’automobile.

