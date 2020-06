Si sente male al lavoro: 25enne trasportato in ospedale SIRENE DI NOTTE

Si sente male mentre è al lavoro: un 25enne è stato soccorso nella notte in un impianto lavorativo di Carate Brianza. Il giovane è stato portato in ospedale in codice verde.

Si sente male al lavoro: 25enne in ospedale

In base a quanto diffuso dall’Agenzia regionale emergenza urgenza i soccorsi sono stati attivati poco dopo mezzanotte e mezza. A raggiungere l’impianto lavorativo di via Del Dosso a Carate sono stati i volontari della Croce bianca di Besana. Fortunatamente il ragazzo ha accusato solo un lieve malessere. Dopo le cure sul posto è stato trasportato in ospedale a Carate, dove è arrivato in codice verde intorno all’una e un quarto.

