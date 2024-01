Si sente male di notte in palestra a Varedo, grave un 46enne. Soccorso da un passante che dalla vetrina lo ha notato riverso a terra, è ricoverato in prognosi riservata

Grave malore mentre è in palestra

Aveva da poco iniziato il suo allenamento in palestra a Varedo, martedì, quando è stato colto da un malore improvviso. Un uomo di 46 anni residente a Nova Milanese è stato soccorso nel cuore della notte e salvato da un passante che ha subito allertato il 112 e gli ha praticato il massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dei sanitari.

Soccorsi in codice rosso

Spiegamento di soccorsi alle 4,30 di martedì in via Bergamo, una stradina che costeggia la Milano-Meda dove si trovano alcune attività commerciali. Il 46enne si era alzato molto presto per allenarsi in quella palestra aperta tutti i giorni h24 e che a quell'ora era deserta. Poco dopo essere entrato in sala attrezzi ha però accusato un malore improvviso e si è accasciato a terra.

Il provvidenziale intervento di un passante

Provvidenziale è stato l'intervento di un passante che, notando dalle vetrine l'uomo riverso a terra, si è immediatamente prodigato per soccorrerlo. Mentre chiamava il 112 è riuscito ad entrare in palestra raggiungendo il 46enne e prestandogli i primi soccorsi, nell'attesa dell'arrivo dei sanitari gli anche ha praticato il massaggio cardiaco.

Ricoverato al San Gerardo

Una volta arrivate l'ambulanza e l'auto medica in codice rosso, il medico e i sanitari hanno riscontrato che il novese era in arresto cardio-circolatorio, quindi, una volta stabilizzate le sue condizioni, lo hanno accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo, sempre in codice rosso, dove è stato ricoverato nel reparto di Cardio-rianimazione in prognosi riservata. In via Bergamo sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Desio e i Vigili del fuoco.