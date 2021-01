Si sente male dopo aver bevuto troppo: nella notte soccorsa una 35enne

Intervento di soccorso nella notte tra lunedì e oggi, martedì 26 gennaio, a causa di un malore per il troppo alcol: soccorsa una 35enne in via Kennedy a Besana.

Si sente male dopo aver bevuto troppo

In base alle informazioni diffuse dall’Agenzia regionale emergenza urgenza la chiamata al 118 è scattata intorno a mezzanotte e mezza. Sul posto, in via Kennedy all’altezza del civico 108, sono subito intervenuti i volontari di Seregno Soccorso che hanno prestato le prime cure alla 35enne.

La condizioni della donna, fortunatamente, sono apparse fin da subito in miglioramento e dopo i primi accertamenti è stata trasportata all’Ospedale San Gerardo di Monza in codice verde.

Nella serata di ieri invece segnaliamo un altro intervento di soccorso per intossicazione da alcol. Questa volta a Nova Milanese, in via Filzi, dove è stato soccorso un 41enne. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce rossa di Muggiò e i Carabinieri della Compagnia di Desio. L’intervento si è concluso in posto sono la necessità di trasporto in ospedale.