Si sente male durante un litigio al maneggio, grave 49enne. Ambulanza e Carabinieri sono accorsi ieri sera, mercoledì, a Limbiate, l'uomo è stato portato al San Gerardo dall'elisoccorso

Si sente male dopo un litigio al maneggio, grave 49enne

Si è accasciato a terra durante una lite con un conoscente, è stato soccorso e portato d'urgenza al San Gerardo. Ricoverato in ospedale in codice rosso un uomo di 49enne che ieri, mercoledì, intorno alle 19, ha accusato un grave malore nel maneggio di via Oberdan a Limbiate. Da quanto è stato possibile ricostruire, l'uomo si trovava in compagnia della moglie quando ha avuto il acceso diverbio con una persona che si trovava all'interno dell'impianto sportivo.

Elisoccorso e Carabinieri

Durante l'alterco però il 49enne ha accusato un forte malore, probabilmente un arresto cardiaco: le sue condizioni sono sembrate subito molto serie, quindi la moglie ha immediatamente allertato il 118. Sul posto si sono precipitate ambulanza, auto medica ed è atterrato pure l'elisoccorso. Proprio con il velivolo l'uomo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo e subito ricoverato. Al maneggio sono arrivati anche i Carabinieri di Desio per ricostruire l'accaduto e coadiuvare la macchina dei soccorsi.