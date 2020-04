Si sente male e si schianta con l’auto contro un cancello FOTO

Si sente male e si schianta con l’auto contro un cancello. E’ successo oggi, martedì 7 aprile 2020, poco prima delle 18 a Meda, in viale Brianza.

Si schianta con l’auto

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente, ma in base ai primi elementi raccolti parrebbe che un 43enne si sia sentito male mentre percorreva viale Brianza al volante della sua Citroen C2. Colto da malore ha perso il controllo della vettura, finendo contro una parte del cancello di una proprietà privata, in corrispondenza del civico 27.

Sul posto Polizia Locale, Vigili del Fuoco e soccorritori

Sul posto sono accorsi gli agenti della Polizia Locale, Vigili del Fuoco e soccorritori della Croce Bianca di Seveso. Fortunatamente il conducente dell’auto si è presto ripreso ed è stato trasferito in ambulanza in codice verde all’ospedale di Desio per gli accertamenti del caso.

TORNA ALLA HOME