Si sente male in un locale, grave una 29enne

Ha accusato un malore mentre si trovava in un locale a Biassono. Sono gravissime le condizioni di una 29enne di Seregno trasportata all'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

Gravissima una 29enne

E' accaduto questa sera (mercoledì 24 gennaio 2024) intorno alle 20. La giovane si trovava in un locale a Biassono, in via Cesana e Villa, quando ha accusato un grave malore. Le sue condizioni sono apparse subito molto serie. Una volta dato l'allarme in pochi minuti sul posto sono giunte un'automedica, un'ambulanza della Croce Verde Lissonese in codice rosso e i Carabinieri della Stazione di Biassono.

I soccorsi

I soccorritori hanno trovato la giovane in arresto cardiocircolatorio e accertato le condizioni molto critiche. Hanno subito avviato le manovre di rianimazione per poi caricarla sul mezzo di soccorso e ripartire a sirene spiegate verso l'ospedale di Monza in codice rosso.

