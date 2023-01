Si sente male mentre è dalla parrucchiera, paura per una donna incinta

Si è sentita male mentre era dalla parrucchiera. Paura a Meda per una donna incinta di 32 anni.

Donna incinta si sente male mentre è dalla parrucchiera

Attimi di apprensione nella mattinata di oggi, mercoledì 25 gennaio 2023, a Meda, nel quartiere Polo. Intorno alle 10.40, in un salone di parrucchiere in via Tre Venezie, una donna di 32 anni, in dolce attesa, è stata male e avrebbe perso i sensi.

Immediata la chiamata ai soccorsi

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono giunte un'ambulanza della Croce Bianca di Mariano Comense e un'automedica. I soccorritori, dopo aver prestato le prime cure alla donna, l'hanno trasferita in codice giallo all'ospedale di Desio.

Fortunatamente mamma e bambino stanno bene

Fortunatamente la 32enne si è ripresa: sia lei che il bambino che porta in grembo stanno bene.