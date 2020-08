Si sente male mentre è in bici: arriva l’elisoccorso a Veduggio. Soccorso in codice rosso un 54enne poi trasportato in condizioni serie in ospedale.

Ambulanza ed elisoccorso sono intervenuti questa mattina intorno alle 8.15 in via Vittorio Veneto, proprio davanti al Municipio di Veduggio con Colzano, per soccorrere un uomo di 54 anni di nazionalità marocchina colto da un grave malore mentre pedalava in sella alla bicicletta. In base a quanto è stato possibile accertare l’uomo stava percorrendo la via quando, improvvisamente, si è sentito male e si è accasciato al suolo.

La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente e la centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto in codice rosso un’ambulanza e poi l‘elisoccorso proveniente da Milano. Dopo le prime cure sul posto, il personale sanitario ha disposto per il 54enne il trasferimento in ospedale in codice giallo.

Insieme al personale medico in via Vittorio Veneto sono intervenuti anche i Carabinieri della compagnia di Seregno e gli agenti della Polizia locale.

