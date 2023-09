Ha accusato un malore mentre era alla guida di un mezzo pesante e stava attraversando Bernareggio.

Si sente male mentre sta guidando: camionista soccorso a Bernareggio

E' successo nel pomeriggio di oggi, intorno alle 15.20. L'uomo, un 50enne di origini straniere, stava attraversando via De Gasperi quando improvvisamente si è sentito male. Il 50enne ha arrestato la marcia lungo la centralissima via, non lontano dall'incrocio con la Sp3.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi: sul posto sono giunti i volontari di Avps Vimercate, oltre all'automedica e ai Carabinieri. Le condizioni del camionista, inizialmente apparse serie ma non gravissime, sono purtroppo peggiorate con il passare dei minuti tanto che l'ambulanza è subito ripartita verso l'ospedale San Gerardo di Monza in codice rosso.

La circolazione nella zona ne ha ovviamente risentito con qualche rallentamento in prossimità dell'incrocio. Il traffico è tornato regolare una volta terminati gli accertamenti sanitari e liberata la strada dal veicolo.