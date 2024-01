Si sente male nel bagno dell'area di servizio in Tangenziale: trasportata in ospedale in codice rosso

Avrebbe accusato un grave malore mentre si trovava nel bagno dell'area di servizio Vimercate Ovest, in Tangenziale Est.

Si sente male nel bagno dell'area di Servizio in Tangenziale: soccorsa una 50enne

Per soccorrere la donna, 50 anni, sono intervenuti anche i pompieri. Il bagno infatti era chiuso dall'interno ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del fuoco che hanno aperto la porta e consentito ai soccorritori del 118 di prestare le prime cure alla 50enne. Le condizioni della donna, soccorsa poco dopo le 10, sono apparse molto serie: gli operatori del 118, secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, non hanno rilevato evidenti segni di trauma quindi hanno proceduto a trasportare la 50enne presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale San Gerardo in codice rosso per malore.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale.