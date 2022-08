Si sente male per il caldo: 16enne perde i sensi e cade dalla bici

Si sente male per il caldo, 16enne cade dalla bici condotta dall’amica.

Verso le 13 di oggi, lunedì 1 agosto 2022, all’incrocio tra via Cadore e via Beato Angelico a Seregno, attimi di spavento per una 16enne residente in città che, sotto il sole cocente di inizio agosto, mentre si trovava seduta sul portapacchi posteriore della bicicletta condotta da una coetanea del Comasco, probabilmente a causa di un calo di pressione ha perso i sensi accasciandosi sulla schiena dell’amica, prima di cadere a terra battendo la testa.

Soccorsa dai Carabinieri e dai sanitari del 118

La ragazza è stata soccorsa da una pattuglia dei Carabinieri di Seregno, in transito in quel momento proprio in quel tratto di strada, ai quali si è aggiunto un volontario del 118 fuori servizio. Messa in posizione di sicurezza e dissetata, la 16enne ha subito ripreso conoscenza. Ha riportato qualche piccola escoriazione. E’ stata trasferita in ambulanza al Pronto soccorso di Desio insieme all’altra ragazza, anche lei finita a terra trascinata dalla caduta dell’amica.