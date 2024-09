Si sente male per strada, atterra l'elisoccorso a Veduggio

E' stata trasportata in gravissime condizioni al pronto soccorso dell'ospedale di Desio l'anziana che ieri, martedì 10 settembre, si è sentita male a Veduggio con Colzano.

Atterrato l'elisoccorso

E' successo intorno alle 17,30, in via Dante. La donna, 70 anni, si è accasciata al suolo colpita da un malore, non lontano da casa. Da subito le sue condizioni sono parse gravi, tanto che sul posto sono giunti a sirene spiegate tre mezzi di soccorso attivati in codice rosso: l'ambulanza di Sos Lurago d'Erba, l'automedica, l'elisoccorso decollato da Como e atterrato nei campi che si stendono nei pressi di viale della Repubblica.

L'anziana è stata poi trasportata in codice rosso all'ospedale di Desio.

Seguono aggiornamenti