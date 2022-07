Si sente male, soccorso in codice rosso

Malore pochi minuti fa a Seregno, un uomo è stato soccorso in codice rosso.

Codice rosso

Mancavano pochi muniti a mezzogiorno quando è arrivata la chiamata al 118 per un medico acuto in via Colzani al civico 145 a Seregno. A sentirsi male un uomo di 57 anni che è sembrato in gravi condizioni. I soccorsi sono stati infatti attivati in codice rosso (massima gravità).

I soccorsi

Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Croce Bianca di Biassono e l'automedica Monza e Brianza sopraggiunte in via Colzani nei pressi di un esercizio pubblico. Fortunatamente le condizioni del 57enne sono leggermente migliorate durante i soccorsi e successivamente l'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Paderno Dugnano per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Seguono aggiornamenti.