Si sente male sull'autobus, soccorsi a Meda per una 63enne

Soccorsa una 63enne che si è sentita male sull'autobus

Apprensione intorno alle 13 di oggi, 17 aprile 2024, per una 63enne che si è sentita male mentre si trovava su un autobus di linea.

Giunta l'ambulanza di Due Stelle Soccorso

Una volta allertato il 118, l'autista del pullman ha accostato il mezzo in via Cialdini per consentire i soccorsi. Sul posto, in codice giallo, è giunta un'ambulanza della Due Stelle Soccorso, i cui sanitari hanno prestato le prime cure alla donna, per poi trasportarla in ospedale.