Si sgancia il cassonetto, ferito un operatore ecologico

Infortunio sul lavoro questa mattina in via Pascoli a Carate. Coinvolto un operatore ecologico, rimasto ferito da un cassonetto, che si è sganciato durante le operazioni di svuotamento.

Colpito da un cassonetto della spazzatura

Un operatore ecologico di 61 anni è rimasto ferito questa mattina poco prima di mezzogiorno in via Pascoli a Carate. Il dipendente di Gelsia era intento a svuotare un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, quando il contenitore si è improvvisamente sganciato e l'ha colpito.

I soccorsi

I colleghi dell'addetto presenti nella piazzola dove c'erano altri mezzi Gelsia in fase di raccolta hanno subito subito allertati i soccorsi; l'ambulanza della Croce bianca di Besana è arrivata in codice rosso. In via Pascoli sono arrivati poco dopo anche i tecnici Ats (Agenzia tutela e salute) per verificare che tutto fosse a norma. Dopo le prime cure il 61 enne, che è sempre rimasto vigile e cosciente, è stato trasportato in codice giallo all'ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi.