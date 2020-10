Si spoglia e si butta nel vuoto: arriva l’elisoccorso FOTO VIDEO

Allontanato dal supermercato di via Milano a Seregno, si butta nel vuoto. Grave uno straniero di 38 anni trasportato in elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano.

Allontanato dal supermercato, si spoglia e si butta nel vuoto

Allontanato dal supermercato di via Milano a Seregno, in preda alla collera ha aggredito un addetto del punto vendita e si è spogliato prima di buttarsi nel piano sotterraneo da un’altezza di circa quattro metri. E’ successo verso le 10.30. Il 38enne è stato soccorso dal personale della Croce Rossa in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso di Como, atterrato in un campo accanto a via Otto Marzo, alle spalle del liceo Parini.

38enne trasportato in ospedale con l’elisoccorso

Lo straniero è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Niguarda di Milano ma era cosciente con i parametri stabili. Nella caduta nel piano sotterraneo dei garage ha rimediato un trauma facciale ma le sue considerazioni non erano gravissime. Sul posto due pattuglie dei Carabinieri e la Polizia locale in ausilio durante la fase di atterraggio del velivolo.

Lo straniero chiedeva l’elemosina al supermercato

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell’ordine, questa mattina lo straniero di colore si trovava all’ingresso del supermercato per chiedere l’elemosina ai clienti. La guardia del punto vendita gli ha chiesto di allontanarsi per rispettare le misure anti-Covid ma lo straniero, in preda a un momento di raptus, si è spogliato e ha aggredito un altro dipendente che cercava di spiegargli il motivo della richiesta. L’africano ha poi raggiunto il parapetto sul retro dell’esercizio commerciale e si è buttato nel vuoto. E’ caduto da un’altezza di circa quattro metri all’ingresso del piano sotterraneo dove si trovano i garage del condominio adiacente, al termine della rampa veicolare.

Torna alla home page