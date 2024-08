Si sporge dal balcone e cade, ferita una 49enne

Si sporge dal balcone e cade al di sotto, ferita una 49enne. E' successo intorno alle 13 di oggi, lunedì, 26 agosto, a Nova Milanese.

Si sporge e cade da un'altezza di due metri, soccorsi allertati in codice rosso

L'allarme al servizio di emergenza e urgenza è delle 13.15. La richiesta di intervento è arrivata da via Locatelli. Rosso il codice con cui sono stati attivati i soccorsi. Sul posto si sono portati un'ambulanza da Desio e l'automedica, oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri, a cui è toccato ricostruire la dinamica dell'accaduto. A quanto risulterebbe, dalle prime notizie diffuse, la donna si sarebbe sporta per recuperare un panno ed è caduta al di sotto, da un'altezza di due metri circa.

I soccorritori hanno prestato le prime cure sul posto

Arrivati in via Locatelli, i soccorritori hanno prestato le prime cure alla 49enne. Le sue condizioni fortunatamente sono risultate meno gravi di quanto sembrasse in un primo momento. La donna è stata poi trasportata in codice giallo all'ospedale San Gerardo di Monza.