Si surriscalda la canna fumaria e parte l'incendio

Pompieri in azione giovedì sera, poco dopo le 19.30 in via Lega Lombarda. Due squadre sono giunte sul posto per spegnere il fuoco che si è sprigionato da una canna fumaria.

L'intervento: due squadre al lavoro.

Intervento veloce e tempestivo dei vigili del fuoco, giovedì sera a Giussano, in via Lega Lombarda, a causa di una canna fumaria che ha provocato un incendio in un'abitazione. Due squadre, una proveniente da Carate e una da Seregno, sono arrivate sul posto poco dopo le 19.30, allertati dai proprietari dell'abitazione, una villetta al primo piano di un complesso residenziale.

La stufa a pellet

Da quanto è stato possibile ricostruire la canna fumaria della stufa a pellet presente nella casa si è surriscaldata ed è partito l'incendio che ha interessato, fortunatamente, solo parte della facciata e il mobilio esterno all'abitazione.

I danni

L'intervento dei vigilie del fuoco è stato molto rapido: i pompieri sono riusciti subito a fermare le fiamme ed evitare che il fuoco si estendesse. Diversi i danni, ma per fortuna non gravi. Sono stati danneggiati alcuni armadietti dell'arredo da giardino, esterni alla casa e si è annerita una parte della facciata.