Si taglia la mano con una motosega

Stava facendo dei lavori con una motosega quando, per cause sconosciute, si è procurato un taglio profondo e lungo sul braccio, tanto da rendere necessario l’intervento dell’elisoccorso

L’incidente a Birago

L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 in un’abitazione di via Zara a Birago, frazione di Lentate sul Seveso. Stando alle prime ricostruzioni dei soccorritori, un uomo di 65 anni stava facendo dei lavori con una motosegna quando si è tagliato la mano. Una ferita lunga (partita dal polso) e profonda tanto che dall’arto è fuoriuscito copiosamente il sangue. L’allarme è scattato subito e nella frazione lentatese è atterrato anche l’elisoccorso per affrettare le operazioni di intervento. Il 65enne è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza, nel reparto di Chirurgia della mano.