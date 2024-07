Si tuffa nell'Adda e non riemerge: si cerca un ragazzo, ma potrebbe essere un falso allarme

Si tuffa nel fiume e non riemerge: disperso un ragazzo. E' successo nel pomeriggio di ieri, domenica 21 luglio, tra Porto d'Adda, frazione di Cornate, e Medolago.

L'allarme è scattato oggi, domenica, poco prima delle 15.30.

Le ricerche

Stando alla ricostruzione dei fatti un ragazzo si sarebbe tuffato nelle acque del fiume e non sarebbe riemerso. Immediata è scattata la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunti Vigili del fuoco e sommozzatori. In cielo si è anche alzato l'elicottero.

I vigili del fuoco in azione

In particolare hanno operato gli specialisti fluviali del Comando vigili del fuoco di Bergamo, dotati di moto d'acqua e gommone da rafting, stanno effettuando ricerche approfondite lungo il corso d'acqua; i sommozzatori del Comando di Milano, elitrasportati con elicottero dal Reparto Volo di Malpensa; i sommozzatori del Comando del Vigili del Fuoco di Vicenza e i Sommozzatori Volontari di Treviglio per fornire supporto e assistenza nelle operazioni di ricerca e soccorso.

Falso allarme?

Le ricerche non hanno dato esito e chi ha chiamato i soccorsi non è riuscito a fornire altri particolari sul ragazzo. Non si esclude possa essere un falso allarme.