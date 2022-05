Incredibile

Scena surreale quella accaduta a Carate Brianza l'altra notte: per paura dell'alcoltest hanno dovuto svegliare un amico che era rimasto a casa per farsi venire a prendere

Un lieve incidente tra auto che fortunatamente non ha provocato feriti. Nulla di particolare a primo avviso, se non che i conducenti e tutti i passeggeri erano ubriachi e, per paura dell'alcol test, nessuno ha voluto spostare i veicoli nonostante le richieste dei Carabinieri. A risolvere la situazione, un amico che stava dormendo a casa e che è stato costretto a correre in soccorso della comitiva.

Si urtano all'incrocio, ma nessuno vuole spostare le auto perché sono tutti ubriachi

Scena surreale quella che si sono trovati davanti i carabinieri della Compagnia di Seregno intervenuti su un incidente stradale la notte scorsa a Carate Brianza. Quando i Militari si sono rivolti a un gruppo di ragazzi per chiedere se qualcuno avesse voluto spostare la macchina dell’amico rimasto coinvolto in un incidente stradale e appena risultato positivo all’alcol test, hanno tutti abbassato lo sguardo cercando di far finta di non aver capito per poi confessare che anche loro avevano alzato un po’ troppo il gomito. Tra questi anche persone che erano su un’altra autovettura non coinvolta nell’incidente e che si era fermata per dar soccorso.

La dinamica dei fatti

In particolare, ieri notte, attorno all’una, una BMW "Serie 1" con a bordo un gruppo di amici di ritorno da una serata in un locale, nel percorrere Via San Michele al Carso in direzione di Albiate, giunta all’altezza della rotatoria con Via Enrico Toti, non si è accorta del sopraggiungere di una Renault "Scenic" che verosimilmente aveva già impegnato l’incrocio provenendo da sinistra e che, a sua volta, non è riuscita a evitare l’impatto. Fortunatamente tutti illesi compresi i passeggeri.

Gomiti troppo alti

I conducenti sono stati sottoposti all’alcoltest e sono risultati entrambi positivi con valori rispettivamente di oltre 0,8 per il 51enne alla guida della Renault, e di 1,70 per il il 47enne alla guida della BMW; entrambi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per guida in stato d’ebbrezza. Terminati i rilievi e gli accertamenti di polizia giudiziaria, la BMW è stata rimossa da un carro attrezzi e la comitiva di amici, inclusi quelli che si erano fermati per prestare aiuto, ha dovuto svegliare un altro amico rimasto a casa per farsi venire a prendere.