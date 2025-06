Un attimo di distrazione, il pentolino sul fuoco che si rovescia e l’acqua, bollente, che finisce sul volto e sul petto. Momenti di paura nel pomeriggio di venerdì della scorsa settimana in un appartamento all’interno di una casa di corte, in pieno centro ad Agrate.

Si versa addosso acqua bollente, bimbo di 1 anno ricoverato con ustioni al volto e al torace

Un piccolo di poco più di 1 anno si è procurato ustioni di primo e secondo grado. Cosa sia accaduto in quei concitati secondi non è chiaro. Pare che in quel momento nell’abitazione, dove vive una famiglia di origini straniere, ci fossero diverse persone. Non è chiaro nemmeno come il piccolo abbia avuto accesso al pentolino.

Investito dall’acqua bollente, il bimbo ha incominciato a piangere disperato. I famigliari gli hanno prestato le prime cure e hanno poi allertato il 112. Poco dopo sul posto è giunta in codice rosso un’ambulanza di Avps. I sanitari hanno accertato ustioni importanti, ma fortunatamente non gravissime, alla faccia e al petto. Il piccolo è stato quindi caricato sul mezzo di soccorso e trasferito all’ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo. Non è in pericolo di vita. Da chiarire l’esatta dinamica dei fatti.