Questura e Polizia Locale

Servizio speciale sul territorio: a Nova Milanese titolare di un bar sanzionato perché aveva il Green pass scaduto, a Monza arrestato un 31enne che aveva occultato ovuli di eroina nel proprio stomaco.

Sicurezza: in una serata oltre cento persone controllate, 19 con precedenti. Ieri sera, venerdì 25 marzo, lo speciale servizio di controllo del territorio predisposto dal Questore con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e del Comando della Polizia Locale.

Sicurezza: controlli mirati predisposti dalla Questura con la Polizia Locale

Nell’ambito delle attività di prevenzione generale, vigilanza e controllo del territorio svolto dalla Questura in chiave di “ascolto e risposte alle comunità”, nella serata di ieri, a Nova Milanese, su disposizione del Questore della provincia Marco Odorisio, personale della Questura di Monza e della Brianza, con equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e del Comando della Polizia Locale di Nova Milanese, ha svolto mirati controlli nelle aree cittadine nonché degli esercizi commerciali più sensibili sotto il profilo della criminalità diffusa e dei fenomeni di degrado urbano dei comuni.

Nel mirino anche gli esercizi commerciali

Nel corso dei servizi, caratterizzati anche da posti di controllo in corrispondenza di alcuni snodi stradali di rilievo (via Garibaldi e SP 527) finalizzati anche al rispetto della normativa anti-Covid e che hanno interessato le aree di via Venezia, via Madonnina, via Diaz e Piazza Salvo D’acquisto, sono state controllate 102 persone, di cui 19 con precedenti di polizia, 18 veicoli e 4 esercizi commerciali. Durante le verifiche all’interno di un bar, il titolare è stato sorpreso con il Green pass scaduto e, pertanto, sanzionato amministrativamente.

Un arresto a Monza

Sempre nell’ambito dell’attività di prevenzione e controllo svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine, i poliziotti hanno rintracciato nel Comune di Monza un cittadino gambiano di 31 anni, destinatario della revoca di decreto di sospensione dell’ordine di carcerazione e rispristino del medesimo, emesso il 18 marzo scorso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’Appello di Roma – Ufficio Esecuzione Penali, con una pena residua di mesi 8, giorni 22 di reclusione. Lo straniero è titolare di protezione sussidiaria, ma gravato da precedenti per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Dedito al traffico di sostanze stupefacenti, è stato arrestato per possesso di ovuli di eroina occultati nel proprio stomaco, ed è stato associato alla Casa Circondariale di Monza. Analoghi controlli proseguiranno in altri comuni della provincia nelle prossime settimane.