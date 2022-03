Questura

L'attività è stata svolta ieri sera, giovedì, tra Biassono e Monza

Sicurezza: la Polizia ha controllato 93 persone in una sera, 22 delle quali avevano precedenti. L'attività è stata svolta tra Biassono e Monza dagli agenti della Questura.

Sicurezza: i controlli della Polizia a Biassono

Nella serata di ieri, giovedì 10 marzo 2022, a Biassono, su disposizione del questore Marco Odorisio, il personale della Questura con gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e della Polizia Locale di Biassono, ha monitorato le aree ritenute più a rischio, ovvero via Cesana, via Villa e via Parco. Complessivamente sono state controllate 93 persone, di cui 22 avevano precedenti di polizia.

Monitorati i giardini di via Arosio

Analoghi servizi sono stati svolti a Monza, soprattutto nella zona dei giardinetti di via Arosio, davanti alla stazione. Gli agenti hanno sanzionato un cittadino marocchino, trovato in possesso di circa 9 grammi di hashish per uso personale. Portato in Questura per l'identificazione, è risultato privo di titolo di soggiorno ed è quindi stato sottoposto a provvedimento di espulsione del Prefetto, eseguita dal Questore con l’ordine di allontanamento dal territorio nazionale entro 7 giorni. Nei prossimi giorni le attività di controllo proseguiranno anche in altri comuni della Provincia.