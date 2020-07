Sicurezza sul lavoro: firmato un Protocollo in Prefettura. La grande novità è il coinvolgimento delle scuole superiori.

Sicurezza sul lavoro: Protocollo d’intesa per il potenziamento

E’ stato firmato questa mattina in Prefettura a Monza un Protocollo di intesa per il potenziamento della sicurezza sul lavoro. Un impegno iniziato lo scorso anno quando si registrarono diversi infortuni mortali sul lavoro. Il Prefetto Patrizia Palmisani aveva ritenuto allora opportuno promuovere un coordinamento tra gli attori del territorio per l’adozione di una strategia comune volta a implementare l’efficacia e l’efficienza delle iniziative di prevenzione del fenomeno infortunistico.

Un percorso che, rallentato dall’emergenza Covid, si è concluso stamattina, lunedì 27 luglio. Il Protocollo d’intesa è stato sottoscritto da rappresentanti di Regione Lombardia, Provincia di Monza e della Brianza, Comando provinciale dei Vigli del fuoco, Ispettorato territoriale del lavoro, Inps, Inail, Ufficio scolastico territoriale, Ats Brianza, Camera di Commercio metropolitana, Anmil, Organizzazioni sindacali e Associazioni di categoria.

Prima della firma il Prefetto Palmisani ha rimarcato i tre punti salienti del nuovo Protocollo, un lavoro di squadra che estende e implementa quanto già previsto per l’edilizia a tutti i settori produttivi.

Partendo da un’analisi del fenomeno si passerà alla formazione/informazione dei lavoratori ma anche dei futuri lavoratori, visto che ci si rivolgerà anche alle scuole. Terza fase è quella dei controlli, che ha come obiettivo quello di salvare le vite dei lavoratori.

Il Prefetto Palmisani ha voluto rimarcare come il primo incontro il Provincia del Post Covid sia stato dedicato proprio a questo Protocollo, “perché si vuol ripartire in sicurezza”. Ha lasciato quindi la parola al presidente della Provincia Luca Santambrogio che ha ricordato il convegno di mercoledì scorso a Monza “BrianzaReStart”, dove sono stati sottoscritti sedici impegni per dare una mano al territorio che vuole rilanciarsi dopo la pandemia. “Tanti degli attori che hanno sottoscritto quegli impegni – ha ricordato il presidente della Provincia – li ritrovo anche qui. Ripartiamo insieme in sicurezzza”.

