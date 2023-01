S'incendia la canna fumaria di una pizzeria, intervengono i pompieri. E' successo nella serata di ieri, sabato 14 gennaio, a Lentate sul Seveso, in via Garibaldi. La richiesta d'intervento ai Vigili del Fuoco è arrivata poco prima delle 20.

S'incendia la canna fumaria di una pizzeria d'asporto

A quanto risulta da una prima ricostruzione si sarebbe surriscaldata la canna fumaria di una pizzeria d'asporto, a pochi passi dal Comune. Di fronte alle scintille è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto si sono portati i pompieri di Desio, Seregno e Lazzate per cercare di risolvere la situazione nel più breve tempo possibile, contenendo i danni.

In via Garibaldi pompieri e ambulanza

In via Garibaldi è arrivata anche un'ambulanza della Croce Rossa di Lentate più che altro per precauzione. Fortunatamente la situazione si è risolta senza gravi conseguenze e nel giro di poco.