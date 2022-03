S'incendia una canna fumaria, Vigili del Fuoco al lavoro

Limbiate

I pompieri sono intervenuti in via Tolstoj, sul posto inviate le autopompe dai distaccamenti di Desio e Bovisio e l'autoscala della sede centrale di Monza.

Incendio a Limbiate, l'allarme poco dopo le 20

La chiamata con la richiesta di intervento risale a questa sera, martedì 29 marzo, intorno alle 20.20. La richiesta è arrivata da Limbiate per un incendio alla canna fumaria di un appartamento in via Tolstoj. I pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per riuscire a domare le fiamme nel più breve tempo possibile, cercando di limitare i danni. Sul posto sono state inviate le autopompe dai distaccamenti di Desio e Bovisio e l'autoscala della sede centrale di Monza. Da capire esattamente cosa abbia provocato l'incendio.