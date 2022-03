S'incendia una canna fumaria, Vigili del Fuoco al lavoro

Desio

Intervento a Desio per le squadre del Comando di Monza dei Vigili del Fuoco. La chiamata ai pompieri è arrivata nella mattinata di oggi, chiedendo di intervenire in via Buonarroti a causa di un incendio che ha interessato un'abitazione della zona. Una volta sul posto, le squadre si sono immediatamente messe al lavoro per domare le fiamme che hanno colpito una canna fumaria. Sul posto sono intervenute un'autopompa, un'autoscala e un modulo di supporto delle sede di via Mauri.