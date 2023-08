Sinistra in lutto per Gastone Cominotto, storico militante

La Sinistra di Seregno in lutto per Gastone Cominotto, storico militante del Pci, nonché fondatore del locale partito di Rifondazione comunista. E' stato iscritto anche alla Casa della Sinistra, all'Anpi e alla Cgil. Si è spento martedì 8 agosto 2023 a 90 anni.

Addio a Gastone Cominotto, storico militante di Sinistra

Classe 1933, originario del Veneto, viveva nel quartiere Santa Valeria, dove giovedì 10 agosto alle 9.30 saranno celebrati i funerali. Considerato dai compagni "un raro esempio di coerenza politica", aderì giovanissimo al Partito comunista, a cui è sempre rimasto fedele.

Si oppose alla "Svolta della Bolognina"

Con forza e determinazione si oppose alla cosiddetta "Svolta della Bolognina" del 1989, quando l’allora segretario del Pci Achille Occhetto diede il via al processo politico che portò nel 1991 allo scioglimento del Partito comunista italiano. Cominotto difese il Partito con tenacia, aderendo alla mozione che criticava la decisione di Occhetto.

Fondò Rifondazione comunista nel 1991, nel 1993 partecipò alle elezioni

Nonostante le proteste il Partito si sciolse e nello stesso anno Cominotto fondò il Partito della Rifondazione comunista in Brianza, a cui è sempre rimasto iscritto. E alle elezioni Amministrative del 1993, quando a Seregno la Lega sfiorò il 50 per cento dei consensi, si candidò come consigliere comunale, non riuscendo però a essere eletto.

Il ricordo dei compagni