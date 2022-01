Interventi

Chiamate al soccorso per le urgenze anche da Seregno, Seveso, Lissone e Giussano.

Sirene di notte: aggressione a Cesano, ferito un 56enne. Diversi gli interventi per il servizio di urgenza.

I Carabinieri intervengono per un'aggressione a Cesano

La prima chiamata al 118 poco dopo la mezzanotte per un 28enne, in Largo Volontari del Sangue. Sul posto anche i Carabinieri. L'ambulanza di Avis Meda alla fine non ha effettuato il trasporto. All'una e tredici, a Cesano l'intervento per l'aggressione in via Pertini. Anche in questo caso sono state allertate le Forze dell'ordine. Ferito un 56enne che è poi stato condotto in codice verde all'ospedale di Desio. Poco dopo, intorno alle una e trenta, la richiesta da Lissone per un 24enne che si è sentito male, trasferito poi in ambulanza al Policlinico di Monza.

A Seregno 24enne soccorsa per intossicazione etilica

A Seregno, verso la una e mezza, da segnalare l'intervento del servizio di emergenza per una giovane di 24 anni soccorsa per intossicazione etilica in codice giallo. La richiesta è arrivata da via Marche. Dopo le prime cure sul posto la 24enne è stata condotta in ospedale a Carate Brianza. Poco dopo le due i Carabinieri sono stati chiamati a operare a Seveso, in via Betulle. Sul posto si è portata anche l'ambulanza. Soccorsa una donna di 30 anni in codice giallo, trasferita poi al Pronto soccorso dell'ospedale di Desio in verde.

Sirene di notte: interventi a Seveso e Giussano

Poco dopo le sei, invece, gli operatori della Croce Rossa di Lentate sono stati chiamati a Seveso in via Laforet, in aiuto di un uomo di 78 anni, per una caduta al suolo. Dopo essere stato assistito l'anziano è stato accompagnato all'ospedale di Desio. Altro intervento per una caduta al suolo del servizio per le urgenze a Giussano in via Prealpi. In questo caso sul posto si è portata la Croce Bianca di Besana. Soccorso un 39enne in codice verde.