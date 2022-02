Interventi

Chiamate al soccorso per le urgenze anche da Monza, Cesano Maderno, Giussano, Lissone e Desio

Sirene di notte: aggressione a Nova Milanese, ferito un 26enne e trasportato al San Gerardo di Monza. Diversi gli interventi per il servizio di urgenza.

L'aggressione a Nova Milanese

L'aggressione è avvenuta questa notte, domenica 20 febbraio 2022, una trentina di minuti dopo la mezzanotte, in via Garibaldi a Nova Milanese.

Ad avere la peggio un ragazzo di 26 anni che è stato soccorso dai sanitari del 118 in codice giallo. Questi ultimi, vedendo le condizioni della vittima, hanno optato per il trasporto al Pronto soccorso, per accertamenti, all'ospedale di Monza dove il giovane, fortunatamente, è arrivato in codice verde, dunque non in pericolo di vita.

Intossicazione etilica a Monza, incidente a Cesano Maderno

Da segnalare, a Monza, alla 1.39, in via Pesa del Lino, un intervento per intossicazione etilica che ha coinvolto un ragazzo di 21 anni che è stato trasportato dalla Croce Bianca di Brugherio all'ospedale San Gerardo di Monza in codice giallo.

Poco dopo, verso le 2.15, un uomo di 45 anni, mentre si trovava a bordo della sua auto, è andato a sbattere contro un ostacolo sulla Tangenziale Nord, nel tratto compreso tra Binzago e Cesano Maderno. Fortunatamente solo tanto spavento ma nessuna necessità di ricovero in ospedale. Sul posto, per i rilievi, la Polstrada di Milano e i Vigili del Fuoco di Monza.

Stessa sorte per un 23enne che alle 3.10, a Giussano in via Aliprandi, è stato soccorso per un incidente stradale che non ha avuto alcuna conseguenza. Anche in questo caso nessun trasporto in ospedale per accertamenti.

Incidente tra Desio e Lissone

L'ultimo intervento della nottata da segnalare riguarda un incidente avvenuto sulla Strada Statale 36 tra Desio e Lissone alle 4 di stanotte.

Coinvolti nel sinistro quattro giovanissimi, due ragazzi di 21 e 22 anni e due ragazze anch'esse di 21 e 22 anni. Sul posto è arrivata la Polstrada di Milano e una ambulanza della Croce Verde di Lissone che ha trasportato uno degli occupanti dell'auto in codice verde all'ospedale di Desio per accertamenti.