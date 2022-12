Sirene di notte: grave incidente nella notte

Un incidente serio si è verificato nella notte a Seveso, in via Cacciatori delle Alpi, nel quartiere Altopiano.

Sirene di notte

Erano da poco passate le 3 quando si è verificato uno scontro tra auto all'altezza del civico 9. Inizialmente per conducenti e passeggeri si è temuto il peggio, tanto che i soccorsi sono stati attivati in codice giallo. Sul posto sono arrivate due ambulanze e l'automedica. Fortunatamente, i soccorritori hanno accertato che le condizioni dei coinvolti nel sinistro non erano poi così gravi. Si tratta di due donne di 52 e 24 anni e di un uomo di 53 anni trasportati in codice verde negli ospedali di Garbagnate Monastero e Paderno Dugnano per essere sottoposti ad accertamenti. Sul posto sono arrivati anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Seregno per i rilievi di rito. Ancora in fase di verifica le cause che hanno portato al sinistro.

Caduta a Usmate Velate

Circa un'oretta fa, precisamente alle 6.15, i soccorritori sono intervenuti anche a Usmate e Velate per una caduta accidentale. L'episodio è accaduto in via Roma 30, ex strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga. A ferirsi una donna di 82 anni soccorsa dall'ambulanza dei Volontari di Vimercate e trasportata in pronto soccorso in codice verde per essere sottoposta agli accertamenti del caso.