Sirene di notte – Incidente ad Arcore e un’aggressione a Monza. Serata tutto sommato tranquilla per i soccorritori della Brianza, intervenuti solamente in due occasioni nell’arco dell’intera nottata.

Incidente ad Arcore

Il primo intervento è stato registrato ieri sera ad Arcore per un incidente stradale. L’allarme è scattato poco prima delle 22 in via Gilera, all’altezza dell’incrocio con via Ampusi, poco distante dal PalaUnimec. Una donna di 62 anni, per cause ancora da accertare, avrebbe perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada proprio sul marciapiede che scorre parallelo alla carreggiata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito nel sinistro e anche per la donna, soccorsa inizialmente in codice giallo, non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto, oltre ai volontari dell’Avps di Vimercate, anche una pattuglia della Polstrada di Arcore e un mezzo dei Vigili del Fuoco di Monza.

Aggressione a Monza

Il secondo intervento è avvenuto invece a Monza, lungo viale Lombardia. Intorno alla 1.30 di notte è stato lanciata la segnalazione di un’aggressione che ha coinvolto una donna di 34 anni. L’esatta dinamica di quanto accaduto resta al vaglio delle Forze dell’ordine e della Questura di Monza intervenute sul posto. La donna rimasta ferita nel corso dell’evento violento non ha subito ferite serie, tanto da non essersi reso necessario il trasferimento in ospedale.

